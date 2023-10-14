Дорогие мамы, бабушки!Администрация ГУО ´Детского сада № 63 г. Бобруйска´ поздравляет Вас, самых красивых и любимых, с Днём матери! Самое удивительное чудо на земле - чудо материнской любви! Пусть ваши детки растут сильными, смелыми, здоровыми, счастливыми.
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