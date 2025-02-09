Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Будет ли побит рекорд по количеству максимумов за сезон

Будет ли побит рекорд по количеству максимумов за сезон

В сезоне 2024-25 по снукеру было сделано 11 максимумов в 147 очков. Но впереди еще шесть турниров, а значит предыдущий рекорд из 13 максимальных серий, возможно, будет побит Шон Мерфи сделал максимум 147 на Мастерсе 2025 (фото: WST)Рекорд по количеству сделанных максимумов в 147 очков за одну кампанию вот-вот будет побит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх