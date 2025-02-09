Будет ли побит рекорд по количеству максимумов за сезон

В сезоне 2024-25 по снукеру было сделано 11 максимумов в 147 очков. Но впереди еще шесть турниров, а значит предыдущий рекорд из 13 максимальных серий, возможно, будет побит Шон Мерфи сделал максимум 147 на Мастерсе 2025 (фото: WST)Рекорд по количеству сделанных максимумов в 147 очков за одну кампанию вот-вот будет побит.