Отели Дубая продлили проживание русским туристам

В ОАЭ бушуют сильные дожди Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой из-за проливных дождей в ОАЭ, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
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