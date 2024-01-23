В Новой Москве создадут тренировочные квартиры для молодёжи с особенностями развития

В одной из новостроек во Внуковском поселении Новой Москвы создадут квартиры, позволяющие адаптировать молодых людей с особенностями развития, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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