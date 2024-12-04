Манифестация за отставку французского президента Эммануэля Макрона пройдёт в субботу в Париже, заявил во вторник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне грозящего правительству вотума недоверия.
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