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В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, — французский политик

В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона, — французский политик

Манифестация за отставку французского президента Эммануэля Макрона пройдёт в субботу в Париже, заявил во вторник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне грозящего правительству вотума недоверия.

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