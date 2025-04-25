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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Чернов о победе «Тосно» в Кубке в 2018-м: «В новой схеме, с выбыванием и возвращением, такое маловероятно – 1%»

«Это просто был успех, показательный успех команды, которая, несмотря ни на что, борется друг за друга, за свой тренерский штаб и хочет просто добиться успеха и быть на вершине, не имея каких-то возможностей.

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