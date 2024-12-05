Спецназ Росгвардии уничтожил военных ВСУ дронами-камикадзе в курском приграничье

Спецназ Росгвардии нанес удары по позициям военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, ликвидировав до десяти боевиков, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации институтами гражданского общества Росгвардии.