Спецназ Росгвардии уничтожил военных ВСУ дронами-камикадзе в курском приграничье

Спецназ Росгвардии нанес удары по позициям военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, ликвидировав до десяти боевиков, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации институтами гражданского общества Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии