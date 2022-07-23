Сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине добраться до роддома

В позднее время во время несения службы на стационарном посту полиции «Малиновка» к инспекторам полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани обратился 36-летний водитель автомобиля «Рено».
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