Главком ВМС Великобритании высоко оценил мощь подводного флота России

Первый морской лорд Великобритании, главнокомандующий Королевскими военно-морскими силами Гвин Дженкинс, высоко оценил возможности российского подводного флота и уровень проводимых Москвой исследовательских программ.
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