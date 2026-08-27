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Аргументы и Факты

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Главком ВМС Великобритании высоко оценил мощь подводного флота России

Главком ВМС Великобритании высоко оценил мощь подводного флота России

Первый морской лорд Великобритании, главнокомандующий Королевскими военно-морскими силами Гвин Дженкинс, высоко оценил возможности российского подводного флота и уровень проводимых Москвой исследовательских программ.

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