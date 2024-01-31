«Не нужна нам ваша рухлядь», украинцы в 2022 году отказались от австралийских F-18

В прошлом году, когда украинские летчики-истребители отчаянно пытались избежать сбития российскими самолетами, оснащенными радарами большей дальности, высокопоставленный представитель ВВС Украины сказал двум австралийцам в Киеве, что он не заинтересован в передаче списанных с вооружения истребителей F/A-18 Hornet в количестве 41 единицы.