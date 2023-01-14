Сесть и встать: этот простой тест покажет, насколько долго вы проживете

Это может показаться странным, однако умение правильно садиться на корточки, а также правильно вставать может быть отличным тестом на долголетие! По словам бразильских исследователей, человек должен уметь проделывать следующий «трюк»: без помощи рук спокойно опуститься на пол (то есть на корточки); просидеть в таком положении хотя бы 10-15 секунд, не заваливаясь вбок и не придерживаясь за спинку дивана, стул и другие предметы (пятки, кстати, должны быть все время прижаты к полу); потом нужно из этого положения легко подняться на ноги, опять же не помогая себе руками и не держась за что-либо.