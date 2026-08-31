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Новости Липецка

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В Липецкой области задержали курьера, который похитил у пенсионерки 220 тысяч, но все осознал

В Липецкой области задержали курьера, который похитил у пенсионерки 220 тысяч, но все осознал

20-летний житель Татарстана, ранее судимый, забрал у пенсионерки 220 тысяч рублей, вдруг осознав, что стал частью мошеннической схемы.

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