Польша стронг! — Лидия и другие новинки первого сезона Tekken 8 в свежем трейлер...

Польша стронг! — Лидия и другие новинки первого сезона Tekken 8 в свежем трейлере игрыКомпания Bandai Namco рассказала о том, чего игроки Tekken 8 могут ожидать от первого сезона и продемонстрировала грядущие новинки в свежем трейлереЧитать дальше → источник.