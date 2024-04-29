Польша стронг! — Лидия и другие новинки первого сезона Tekken 8 в свежем трейлер...

Польша стронг! — Лидия и другие новинки первого сезона Tekken 8 в свежем трейлере игрыКомпания Bandai Namco рассказала о том, чего игроки Tekken 8 могут ожидать от первого сезона и продемонстрировала грядущие новинки в свежем трейлереЧитать дальше → источник.
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