Эксперты отмечают рост вложений бизнеса в инфраструктурные объекты

За первое полугодие 2026 года портфель кредитов для малого и среднего бизнеса в инфраструктуре вырос на 11% и составил 76,8 млрд рублей.
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