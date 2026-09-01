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Воронежские новости

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Эксперты отмечают рост вложений бизнеса в инфраструктурные объекты

Эксперты отмечают рост вложений бизнеса в инфраструктурные объекты

За первое полугодие 2026 года портфель кредитов для малого и среднего бизнеса в инфраструктуре вырос на 11% и составил 76,8 млрд рублей.

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