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Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть

Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет news.ru, осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды.

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