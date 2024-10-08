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Царьград

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Пугачёва - уязвимая мишень. "Ей угрожает вовсе не Кремль, а ЦРУ, ГУР, СБУ" - Худяков

Пугачёва - уязвимая мишень. "Ей угрожает вовсе не Кремль, а ЦРУ, ГУР, СБУ" - Худяков

Чем дальше, тем интереснее. Теперь певица Алла Пугачёва совсем уже не певица. Она объект политических манипуляций и обсуждений.

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