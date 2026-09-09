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Царьград

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"Русский язык – это 300 миллионов человек": Панченко пояснила, почему Настя Каменских потеряла голос из-за перехода на украинский

"Русский язык – это 300 миллионов человек": Панченко пояснила, почему Настя Каменских потеряла голос из-за перехода на украинский

Почему Настя Каменских потеряла голос после того, как стала петь на украинском, раскрыла украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко.

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