"Русский язык – это 300 миллионов человек": Панченко пояснила, почему Настя Каменских потеряла голос из-за перехода на украинский

Почему Настя Каменских потеряла голос после того, как стала петь на украинском, раскрыла украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко.
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