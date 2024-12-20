💡 Более 50 новых иллюминаций появятся на центральных улицах Ялты Специалисты начали устанавливать конструкции на улицах Киевская и Московская, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
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💡 Более 50 новых иллюминаций появятся на центральных улицах Ялты Специалисты начали устанавливать конструкции на улицах Киевская и Московская, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.