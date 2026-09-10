В Курской области у экс-главы Рыльского района изъяли недвижимость

Фиктивные сделки не спасли экс-главу Рыльского района Курской области. Рыльский районный суд постановил изъять в доход государства нежилое здание и земельный участок, принадлежавшие бывшему главе муниципалитета Андрею Лисману.
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