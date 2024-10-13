В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

Политика как он...
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Политика как она есть

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Трудно не согласиться с заявлением кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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Врам Тавризов
Мировой ядерная война не будет Ни РФ, ни США не отдадут такие приказы . Укра может САМА стрельнуть дальней ракетой - и получит залп ТЯО от РФ и Изра - САМА аналогично от Ирана Это при самом дурацком  их поведении, в основном Укры На это все кончится с ЯО Но и этого не будет - из-за подставы США пострадает сама Укра, Изра из-за большей скученности своего населения и малых размеров - также 100 раз подумает, т к Залп ракет ТЯО Ирана почти сотрёт Изру с лица ее Земли, конечно, не трогая  Иерусалим
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