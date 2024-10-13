В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

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Врам Тавризов

Мировой ядерная война не будет Ни РФ, ни США не отдадут такие приказы . Укра может САМА стрельнуть дальней ракетой - и получит залп ТЯО от РФ и Изра - САМА аналогично от Ирана Это при самом дурацком их поведении, в основном Укры На это все кончится с ЯО Но и этого не будет - из-за подставы США пострадает сама Укра, Изра из-за большей скученности своего населения и малых размеров - также 100 раз подумает, т к Залп ракет ТЯО Ирана почти сотрёт Изру с лица ее Земли, конечно, не трогая Иерусалим