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Глава МИД Греции еще раз заявил о готовности дать военный ответ Турции

Глава МИД Греции еще раз заявил о готовности дать военный ответ Турции

Ответ на любое обострение со стороны Турции может дать Греция, заявил министр иностранных дел республики Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу SKAI, 9 сентября пишет газета Sabah.

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