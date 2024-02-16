Доходы РФ от продажи нефти и газа в ЕС снизились в 2,9 раза в 2023 году

В соответствии с итогами 2023 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти, нефтепродуктов и газа в государства, входящие в состав Евросоюза (ЕС), оказались зафиксированы на уровне 29,26 миллиарда евро.
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