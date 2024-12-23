Туристические поездки русских за рубеж выросли на 17%, превысив 14 млн в 2024

В 2024 году число поездок русских туристов за границу увеличилось на 17%, превысив 14 миллионов. Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай стали наиболее популярными направлениями, что подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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