Туристические поездки русских за рубеж выросли на 17%, превысив 14 млн в 2024

В 2024 году число поездок русских туристов за границу увеличилось на 17%, превысив 14 миллионов. Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай стали наиболее популярными направлениями, что подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).