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"Не лень, а профилактика". Врач посоветовал ничего не делать, чтобы поддержать иммунитет

"Не лень, а профилактика". Врач посоветовал ничего не делать, чтобы поддержать иммунитет

Иммунная система — это не мышца, которую можно "накачать", подчеркнул Олег Войтов Чтобы иммунитет работал хорошо, не нужно пытаться "прокачать" его всеми возможными способами — достаточно полноценно отдыхать.

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