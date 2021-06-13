Юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО в столице Республике Бурятия

В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в ВС РФ.
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