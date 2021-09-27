Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Реализация программы по созданию качественной общественной среды продолжается О том, как реализуются проекты по созданию комфортных общественных пространств в жилых районах Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на личном сайте.
Реализация программы по созданию качественной общественной среды продолжается О том, как реализуются проекты по созданию комфортных общественных пространств в жилых районах Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на личном сайте.
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