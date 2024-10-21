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Царьград

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В Бурятии с экс-замминистра взыщут свыше 91 млн рублей за плохие дома

В Бурятии с экс-замминистра взыщут свыше 91 млн рублей за плохие дома

Вместо колонии бывшего замминистра строительства региона Александра Кочелева ждет расставание с крупной суммой денег.

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