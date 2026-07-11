Российские банки готовятся к запуску криптосервисов: ключевым преимуществом станет доверие клиентов

Крупнейшие российские банки начали подготовку к выходу на рынок криптовалютных услуг, рассчитывая предложить клиентам покупку, хранение и управление цифровыми активами после появления необходимой законодательной базы.
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