Пустующий офис генконсульства США в Екатеринбурге могут занять китайцы

В Екатеринбурге продолжается смена иностранных дипломатических представительств. Как стало известно «Новому Дню», в помещениях бывшего консульства Украины в дипломатическом доме на Гоголя, 15 разместилось посольство Белоруссии.
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