В Тюмени водители могут заработать до 180 тысяч рублей в месяц

Средняя предлагаемая зарплата таксистов в России выросла на 39% за год. В Тюмени водителям предлагают до 180 тысяч рублей в месяц, об этом проинформировал крупнейший портал интернет-рекрутмента HeadHunter.
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