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Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Россия продолжает возвращать под контроль свои активы и в первую очередь высочайший приоритет выставлен в логистическом и транспортном секторах (аэропорты, морские порты, вокзалы, транспортные компании, морские перевозчики и так далее).

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Комментарии
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A
Antanas
Все нормально.Россия возвращяет свое иммущество.👍👍👍👍👍.
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11 час.
алекс кузь
Схема возврата активов не надежная. Нет участия народного фонда, хотя бы пенсионного. Народ воюет, делает ракеты, держит страну, народ должен быть в доле.
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5 час.
И
Искандер
Тоска берёт, когда думаешь о том, КАК разворовывала ЕБНова сволочь народное достояние, сколько лет расеянское быдло за ту сволочь жопой, а не сердцем, голосовало и сколько этой сволочи ещё во власти своего часа ждёт. Очень жаль, что нет на них Иосифа Виссарионовича. Лично я хотя бы на Лаврентия Павловича  согласился.
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2 час.

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