Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

И

Искандер

Тоска берёт, когда думаешь о том, КАК разворовывала ЕБНова сволочь народное достояние, сколько лет расеянское быдло за ту сволочь жопой, а не сердцем, голосовало и сколько этой сволочи ещё во власти своего часа ждёт. Очень жаль, что нет на них Иосифа Виссарионовича. Лично я хотя бы на Лаврентия Павловича согласился.