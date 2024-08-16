Один человек погиб при пожаре в частном доме в Нижегородской области

t.me/МЧС Нижегородской области Мужчина погиб в результате пожара в частном жилом доме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС"Пожар вспыхнул в частном жилом доме в поселке Решетиха Володарского района", – говорится в сообщении.