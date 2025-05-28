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Как функционально обустроить зону отдыха на даче

Как функционально обустроить зону отдыха на даче

Дачный участок — это не только грядки и деревья, а также и прекрасный сад. Он всё-таки создаётся для эстетической пользы, чтобы тёплыми летними днями наслаждаться запахом цветов и любоваться их разнообразными формами и красками.

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