Трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС

Полиция усилила патрулирование около автозаправок Нижнего Новгорода из-за очередей за топливом. Патрулирование прошло силами нарядов ППС, ДПС и Росгвардии, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
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