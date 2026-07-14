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Нижегородская правда

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Трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС

Трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС

Полиция усилила патрулирование около автозаправок Нижнего Новгорода из-за очередей за топливом. Патрулирование прошло силами нарядов ППС, ДПС и Росгвардии, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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