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СССР-Россия

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Пара слов о забытом Сатановском

Пара слов о забытом Сатановском

Вспомнил вдруг о Евгении Сатановском (к слову пришлось в разговоре), полистал его некогда бойкий телеграм-канал Армагеддоныч.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Татьяна, а кто бы сомневался , глядя на категоричность поучений. Горение таких людей в борьбе за моё счастье!   Ведь всё это мы видели уже и в шестидесятые и в семидесятые. Вот и сейчас .
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14 час.
Сергей Дмитриев
...А был такой несокрушимо правильный. ...И поскользнулся на крупе, &quot;попался на прохожей паре чувств&quot;.Лишиться такой аудитории, такого одобрям-с ? - Это забыть, в каком шалмане ты завсегдатай. Кедми тоже прокололся, но дОступ сохранил. Сочувствие не возбраняется...
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14 час.
tsan tsan
Как лихо Сатановский &quot;переквалифицировался&quot; из рабочего- сталелитейщика в Сооснователя и совладельца финансово-промышленной группы, так лихо  сдулся. Настало время и карета превратилась в тыкву.
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10 час.

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