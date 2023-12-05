АС Анатолий Страшко Татьяна, а кто бы сомневался , глядя на категоричность поучений. Горение таких людей в борьбе за моё счастье! Ведь всё это мы видели уже и в шестидесятые и в семидесятые. Вот и сейчас .

Сергей Дмитриев ...А был такой несокрушимо правильный. ...И поскользнулся на крупе, "попался на прохожей паре чувств".Лишиться такой аудитории, такого одобрям-с ? - Это забыть, в каком шалмане ты завсегдатай. Кедми тоже прокололся, но дОступ сохранил. Сочувствие не возбраняется...