Вспомнил вдруг о Евгении Сатановском (к слову пришлось в разговоре), полистал его некогда бойкий телеграм-канал Армагеддоныч.
Пара слов о забытом Сатановском
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Татьяна, а кто бы сомневался , глядя на категоричность поучений. Горение таких людей в борьбе за моё счастье! Ведь всё это мы видели уже и в шестидесятые и в семидесятые. Вот и сейчас .
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14 час.
Сергей Дмитриев
...А был такой несокрушимо правильный. ...И поскользнулся на крупе, "попался на прохожей паре чувств".Лишиться такой аудитории, такого одобрям-с ? - Это забыть, в каком шалмане ты завсегдатай. Кедми тоже прокололся, но дОступ сохранил. Сочувствие не возбраняется...
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14 час.
tsan tsan
Как лихо Сатановский "переквалифицировался" из рабочего- сталелитейщика в Сооснователя и совладельца финансово-промышленной группы, так лихо сдулся. Настало время и карета превратилась в тыкву.
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10 час.
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