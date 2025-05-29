🔨 Жителя Джанкоя приговорили к 20 годам колонии за госизмену 59-летний мужчина в 2022 году, будучи противником специальной военной операции, связался с представителем службы безопасности Украины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔨 Жителя Джанкоя приговорили к 20 годам колонии за госизмену 59-летний мужчина в 2022 году, будучи противником специальной военной операции, связался с представителем службы безопасности Украины.