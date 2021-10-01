Донбасс Сегодня

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За чей счет гуляют? Лена Миро раскритиковала «царскую свадьбу»

За чей счет гуляют? Лена Миро раскритиковала «царскую свадьбу»

Блогер Лена Миро раскритиковала свадьбу великого князя Георгия Михайловича Романова и его избранницы, итальянки Ребекка Беттарини, которая прошла в Исаакиевском соборе.

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