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  • Пульхерия Djem
    Неужели кто-то думает,что мы им простим КРОКУС,и остальные преступления???ВАЛИТЕ ! Обустраивайте жизнь своей страны и...После массовой др...
  • Анатолий Страшко
    Жаль только настоящих работяг, зарабатывающих трудом себе и семьям на пропитание. Баи их таких не кормят. Сами всё сж...После массовой др...
  • Владимир Елкин
    Разные таджики бывают. Пусть остаются только те, что толерантны и уважают наши законы и население! Остальным - скатер...После массовой др...

После массовой драки на границе, таджики захотели переехать из России в Германию. Россияне пожелали им счастливого пути

После массовой драки на границе, таджики захотели переехать из России в Германию. Россияне пожелали им счастливого пути

Интересная жизнь с Vera Star В сети распространяется видео на кадрах которого видно как выходцы из Таджикистана устроили драку на казахстанско-российской границе.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Разные таджики бывают. Пусть остаются только те, что толерантны и уважают наши законы и население! Остальным - скатертью дорога!
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Жаль только настоящих работяг, зарабатывающих трудом себе и семьям на пропитание. Баи их таких не кормят. Сами всё сжирают. А этих выпихивают на заработки с целью притока финансов в их ханства.
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9 час.
Пульхерия Djem
Неужели кто-то думает,что мы им простим КРОКУС,и остальные преступления???ВАЛИТЕ ! Обустраивайте жизнь своей страны и своих семей!!! Мы уже не хотим разбираться ,порядочный ты труженник или террорист! Всё! Хватит! Шары не будет! Круг замкнулся!
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9 час.

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