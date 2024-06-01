После массовой драки на границе, таджики захотели переехать из России в Германию. Россияне пожелали им счастливого пути

Владимир Елкин Разные таджики бывают. Пусть остаются только те, что толерантны и уважают наши законы и население! Остальным - скатертью дорога!

АС Анатолий Страшко Жаль только настоящих работяг, зарабатывающих трудом себе и семьям на пропитание. Баи их таких не кормят. Сами всё сжирают. А этих выпихивают на заработки с целью притока финансов в их ханства.