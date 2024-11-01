Девушка решила забыть про бывшего в баре и выпила «бронепоезд» из 20 шотов: чем это закончилось

Дмитрий Гурин

ну тут еще надо глянуть из чего "вагончики".... У меня были и есть две подруги которые на скорость выпивали поллитровку прям из горла и до скорых как то не доходило. Но это было в 90-х и за "такой хреновй виски" бармен с хозяином могли бы отхватить себе очень большие проблемы. "И если б водку гнать не из опилок..... ", а сейчас по моему даже спирт из опилок уже в классе "Элит"....