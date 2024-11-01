В столичный ночной клуб в ночь субботы пришли три подруги и сразу отправились за бар. Повод был веский, 24-летняя Татьяна стремилась залечить сердечные раны.
Девушка решила забыть про бывшего в баре и выпила «бронепоезд» из 20 шотов: чем это закончилось
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Бабы ДУРЫ...ОДНОЗНАЧНО
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14 час.
Дмитрий Гурин
ну тут еще надо глянуть из чего "вагончики".... У меня были и есть две подруги которые на скорость выпивали поллитровку прям из горла и до скорых как то не доходило. Но это было в 90-х и за "такой хреновй виски" бармен с хозяином могли бы отхватить себе очень большие проблемы. "И если б водку гнать не из опилок..... ", а сейчас по моему даже спирт из опилок уже в классе "Элит"....
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13 час.
Элеонора Коган
И верно, дура - она и есть дура. Ей теперь и нужна информация к размышлению.
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6 час.
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