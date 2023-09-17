Урсула фон дер Ляйен стучала кулачком, а Хазин ответил лёгкой иронией

Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин иронично оценил эмоциональную реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, как выразился собеседник Хазина Юрий Пронько, стучала кулачком, пытаясь наказать в очередной раз всех и вся.