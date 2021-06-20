Боюсь потерять любимого мужа

5МИНУТКАПолитикаБоюсь потерять любимого мужа Не знаю, как это правильно назвать свою историю, исповедь, просто желание выговориться, или просьба о помощи, решать вам.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинЗачем открывать душу обществу? Хотите услышать какую-либо пошлость?Vera DobryaginaТак и в чём проблема-то? Ну живите и любите дальше своего идеального мужчину, кто мешает? Даже если он прошёл слишком много, почему это должно быть поводом его потерять? Чего вы на пустом месте проблему раздуваете? Смотрите ему в глаза, и не надо бояться там что-нибудь увидеть. Вам-то чего спокойно не живётся, всё же хорошо.Танюша МилаяТак вот не надо боятся ! Надо радоваться жизни ! Сделайте мужа счастливым !Lena HeidelСтранная автор статьи. Если чего то боится, видать не всё так идеально. Либо в голове у неё сумбур.Комментировать
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