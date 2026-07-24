В Госдуме посоветовали жителям Тюмени уехать из города, чтобы спастись от запаха канализации

Руководитель аппарата rомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова посоветовала жителям Тюмени покинуть город на несколько дней, пока не пройдёт запах канализации.
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