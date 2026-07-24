Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

В Госдуме посоветовали жителям Тюмени уехать из города, чтобы спастись от запаха канализации

В Госдуме посоветовали жителям Тюмени уехать из города, чтобы спастись от запаха канализации

Руководитель аппарата rомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова посоветовала жителям Тюмени покинуть город на несколько дней, пока не пройдёт запах канализации.

Вернуться к статье