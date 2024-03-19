Китайские СМИ сообщили об уверенности Си Цзиньпина в стабильности РФ

Global Look Press/Ju Peng/XinHua Поздравительное послание, которое председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента РФ, показывает, что Пекин уверен в стабильном развитии России и готов продолжать укреплять с ней связи.