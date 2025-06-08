Августта эшләүче пенсионерларга иминият пенсиясен автомат рәвештә яңадан санаячаклар

2025 елның августында Россиядә эшләүче пенсионерларның иминият пенсиясен яңадан исәпләячәкләр. Дәүләт Думасы депутаты, кече һәм урта эшмәкәрлек комитеты әгъзасы Алексей Говырин («Бердәм Россия») шулай дип белдерде.
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