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Специалист: открытые и незащищённые точки доступа Wi-Fi представляют угрозу

Специалист: открытые и незащищённые точки доступа Wi-Fi представляют угрозу

Один из наиболее распространённых методов мошенничества, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов, это фишинг, предупредил в беседе с RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

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