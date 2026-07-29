Олег Николаев: ПВО Чувашии уничтожили два дрона

В Чувашии системы ПВО отразили атаку беспилотников: ликвидированы два аппарата. Олег Николаев, глава республики, призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, отметив продолжающуюся угрозу БПЛА.
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