Лондон надеется в 2024 году сохранить оказываемую Киеву помощь на прежнем уровне

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон указал на тот факт, что держава надеется в грядущем году не опускать поддержку киевского режима до значений, которые окажутся ниже существующих.
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