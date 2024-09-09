Сценарии эскалации российской спецоперации на Украине

События в Курской области показали, что риски непредсказуемой эскалации конфликта на Украине нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на сугубо позиционный характер боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российский суд приговорил плененного ранее военнослужащего ГУР Украины к 20 годам лишения свободы
- Вместе с профессиональными связистами и операторами РЭБ ВСУ в Полтаве утратили и крупную партию дорогостоящего профильного оборудования
- Извините, у нас немного связаны руки: в Монголии объяснили Западу отказ от ареста Путина
Свежие комментарии