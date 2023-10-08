«В связи с нестабильной ситуацией». Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

Росавиация приняла решение ограничить ночные полеты из российских аэропортов в Израиль с 03:00 мск 8 октября «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в зарубежном государстве «до особых распоряжений», говорится на сайте ведомства.
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