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Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать страну

Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать страну

Повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения поможет сделать Россию цифровизированной, следует из закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», который был принят Государственной думой 21 ноября.

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