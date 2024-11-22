Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать страну

Повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения поможет сделать Россию цифровизированной, следует из закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», который был принят Государственной думой 21 ноября.
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